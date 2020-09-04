Самара, , 09:13 — REGNUM Свыше 1,94 млн доз вакцины от гриппа должно поступить в текущем году в Самарскую область. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе уже начали прививать от гриппа школьников и учителей. Всего в школах учатся свыше 345 тысяч детей и работают свыше 19,5 тысяч учителей. При этом детей будут вакцинировать только при наличии разрешения от родителей.

Отмечается, что в текущем году по области планируют привить свыше 60% жителей, что составляет более 1,9 млн человек. А в 2019 году прививки сделали порядка 1,5 млн жителей (48,5% населения региона). При этом массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет, а значит не даст распространяться инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в первую очередь будут вакцинировать граждан, которые относятся к категории высокого риска заболевания гриппом: школьников, студентов, детей старше 6 месяцев. В эту категорию также входят сотрудники образовательных и медицинских учреждений, коммунальной сферы, транспорта, а также граждане старше 60 лет, беременные женщины, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями.