Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Медики Казахстана за минувшие сутки диагностировали 481 случай пневмонии коронавирусного типа, сообщили 4 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С 1 августа зарегистрировано 26 803 заболевания пневмонией. Днем ранее был выявлен 571 случай. По состоянию на 4 сентября выздоровел 5831 пациент с пневмонией, скончались — 305 человек.

В Казахстане выявлен 106 121 случай заражения коронавирусом, в том числе 14 248 — в Алма-Ате, 13 864 — в Нур-Султане, 10 940 — в Атырауской области. Выздоровели 98 585 человек, скончались 1588 пациентов.

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