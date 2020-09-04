Оренбург, , 08:31 — REGNUM В Оренбургской области минздрав проводит служебную проверку по факту смерти 15-летней девочки в больнице. В ведомстве заявили, что проведен оперативный разбор и заслушаны специалисты больницы по оказанию медпомощи.

«После того как будут известны результаты необходимых экспертиз, состоится патологоанатомическая конференция с участием ведущих областных детских специалистов и патологоанатомов. Информация о том, что у девочки была выявлена коронавирусная инфекция, не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее об организации проверки сообщила прокуратура. Стоит отметить, отец девочки винит в гибели дочери врачей.

По его словам, ребенок играл в волейбол и порвал связку на плечевом суставе. В день, когда произошел несчастный случай, девочку привезли в ЦРБ Беляевского района. Дочери сделали обезболивающие уколы и отправили домой. Четыре раза после обезболивающих процедур девочку со скорой отправляли обратно домой. Самочувствие ребенка ухудшалось. При этом двое врачей наставили на том, чтобы подростка госпитализировали в Оренбург, но в итоге хирург назначил наложение гипса в местной больнице. После этой процедуры у подростка возникли проблемы с дыханием, начали оказывать ноги, руки, остановилось сердце. После второй остановки сердца оторвался тромб. Девочка умерла утром 31 августа. Когда началась разбирательство, из больницы исчезла медкарта и результаты анализов. Исчезли записи и в скорой. На вскрытии тела в Оренбурге выявили двухстороннее воспаление легких, информирует портал orengrad.ru.

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