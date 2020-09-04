Москва, , 08:25 — REGNUM Постепенное возобновление авиасообщения России с другими странами является позитивным сигналом для туристической отрасли. Такое мнение высказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, комментируя решение правительства РФ об открытии авиасообщения с Дубаем, Каиром и Мале в ограниченном режиме.

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По его словам, есть шанс, что к началу высокого сезона в ОАЭ и на Мальдивах (с начала ноября) сообщение будет возобновлено в полном объёме.

«В целом в ближайшее время существенного пассажиропотока на направлениях не ожидается. Он связан с высоким туристическим сезоном, который для этих стран пока не наступил», — добавил в беседе с газетой « Известия » Пантелеев.

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В том, что в ближайшие недели из-за ограничения количества рейсов не стоит ожидать существенного турпотока в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, уверен и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Он отметил, что это лишь первый этап возобновления полётов, на котором будет отработан алгоритм работы в условиях пандемии. Ожидать расширения потока, по его словам, можно в том случае, если не будет вспышек заболеваемости COVID-19.

Барзыкин считает, что ОАЭ является наиболее перспективным из новых направлений. Он пояснил, что прямые рейсы на египетские морские курорты по-прежнему закрыты, а спрос на путешествия на Мальдивские острова ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября правительство опубликовало распоряжение о возобновлении авиасообщения с тремя странами, однако пока в ограниченном режиме. Так, в Египет (Каир) планируется три рейса в неделю, ОАЭ (Дубай) — два рейса, на Мальдивы (аэропорт «Велана») — два рейса.

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