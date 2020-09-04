Пенза, , 08:29 — REGNUM Еще один смертельный случай зафиксирован среди пациентов в Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе погибло уже 111 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

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Больной — 69-летний мужчина, имевший несколько сопутствующих заболеваний. Среди них: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, постинфарктный кардиосклероз, состояние после стернотомии, коронарного шунтирования, констриктивный перикардит, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, церебральных, почечных, подвздошных артерий, сахарный диабет 2 типа, диабетическая нефропатия. Причина смерти — коронавирусная инфекция осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по оперативной информации на 3 сентября под наблюдением врачей остаются 3583 человека, сняты с коронавирусного учета 28 622 жителя области.

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