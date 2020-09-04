Москва, , 08:21 — REGNUM В России с марта по июнь текущего года число занятых в неформальном секторе сократилось на 925 тыс. человек, до 13,6 млн человек. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В марте, до распространения пандемии коронавируса в России и введения жестких экономических и социальных ограничений, неформально занятых было на 925 тыс. человек больше — 20,3% от всех трудящихся», — говорится в исследовании.

Отмечается, что основным критерием неформальной занятости выступает отсутствие регистрации работодателя в качестве юридического лица.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, нанятых физическими лицами работниках, самозанятых, а также репетиторах, мастерах, фермерах, нянях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, за июнь уровень безработицы в стране увеличился на 0,2% — до 6,3% против 6,1% в мае. Так, за месяц безработных стало больше на 100 тыс. человек, при этом в службу занятости за тот же срок обратились 600 тыс. человек.

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