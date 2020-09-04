Москва, , 08:24 — REGNUM В приоритетные группы для вакцинации от коронавирусной инфекции Минздравом РФ рекомендовано, помимо работников медицинской сферы и учителей, также включить сотрудников полиции, призывников, работников сферы услуг и торговли, школьников в возрасте старше 18 лет. Об этом сообщается в обнародованной 3 сентября восьмой версии методических рекомендаций министерства по борьбе с SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

"Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие контингенты: работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)», — говорится в опубликованном документе.

Указывается, что в данную категорию также включены учащиеся среднего и высшего профессионального образования и призывники.

При этом подчеркивается, что прохождение вакцинации рекомендовано только тем лицам, которые не перенесли новое заболевание и не имеют антител к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ.