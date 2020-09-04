Кызыл, , 08:17 — REGNUM В Туве объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, опасные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

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Так, согласно данным метеорологов, во второй половине 4 сентября и в течении суток 5 числа здесь ожидаются сильные дожди и ливни, в горах выпадет мокрый снег. Местами разгул стихии будет сопровождаться крупным градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду.

«06−08.09.2020г местами в земледельческой зоне Республики Тыва ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°. На неблагоприятный метеопрогноз, в первую очередь, следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств», — отметили в управлении.

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