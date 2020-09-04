Анадырь, , 08:09 — REGNUM На Чукотке 3 сентября прошла акция «Дальневосточная Победа» — волонтёры раздавали жителям желто-бело-красные ленты, а также листовки с описанием роли советских войск в победе над фашизмом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Активно волонтёры работали в Анадыре и Анадырском районе. Им удалось раздать более одной тысячи муаровых лент.

В Анадырском районе ленточки раздавали в библиотеках сёл Мейныпильгыно, Снежное, Краснено, Усть-Белая, Ваеги, в посёлках Угольные Копи и Беринговский.

Как сообщало ИА REGNUM, для нижегородских школьников и студентов провели «Уроки Второй мировой».