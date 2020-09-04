Пермь, , 08:03 — REGNUM В Перми 3 сентября открылся Центр ядерной медицины. Он стал первым такого рода медучреждением в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства Пермского края и компании «МедИнвестГрупп». Инвестиции в проект составили более 700 млн рублей.

Теперь пермяки смогут в своем регионе бесплатно проходить высокоточную ПЭТ-диагностику. «Жители были вынуждены ездить на исследования в Екатеринбург, а сейчас можно делать такую диагностику в Перми. Это позволит сократить время на постановку диагноза и скорее начать лечение, а также позволит нашим землякам экономить на дороге и проживании в других регионах. Новое оборудование поможет продлевать жизни — это наша конечная цель», — сказал врио губернатора Дмитрий Махонин.

Центр ядерной медицины включает два подразделения: центр ПЭТ/КТ диагностики (на территории городской больницы им. М.А. Тверье) и центр лучевой терапии (на территории Пермского краевого онкологического диспансера). Как отметили в региональном минздраве, новое оборудование для лучевой терапии позволит вдвое увеличить объемы онкопомощи.

Центр лучевой сможет принимать более 1,4 тыс. пациентов в год, а Центр ПЭТ/КТ диагностики «ПЭТ-Технолоджи» — более 5 тысяч.

Стоит отметить, в Прикамье ежегодно выявляют около 10 тыс. новых случаев онкопатологий. От онкологии умирает 197 человек на 100 тыс. населения. Перед регионом стоит задача — снизить смертность от онкозаболеваний к 2024 году до 185 случаев на 100 тыс. человек.