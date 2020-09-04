Пермь, , 07:50 — REGNUM В Пермском крае с начала 2020 года, по состоянию на 3 сентября, за медпомощью обратились 14 606 человек (в том числе 3 210 детей), которые пострадали от укусов клещами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Лабораторные анализы показали, что 1,7% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,2% — иксодовым клещевым боррелиозом, 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. В надзорном ведомстве подчеркнули, что показатели соответствует среднемноголетним данным.

Специалисты обратили внимание на то, что клещи особенно активны в сухую теплую погоду. Населению рекомендуют в качестве профилактики делать прививку против клещевого энцефалита.

Добавим, год назад (на 2 сентября 2019 года) в Прикамье от укусов клещами пострадали 19 904 человека, среди которых 3 531 ребенок.