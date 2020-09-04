Хабаровск, , 08:03 — REGNUM Хабаровское управление лесами по нацпроекту «Экология» получило очередную партию новой техники — десять вездеходов повышенной проходимости. Вся техника оснащена спутниковой навигацией ГЛОНАСС и предназначена для помощи в тушении пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На вездеходах будут доставлять пожарных и их оборудование к местам тушения огня. Особенно это актуально в труднодоступных местах, куда можно добраться только на таких машинах.

Внутри вездеходов есть отопители, поэтому их можно задействовать и зимой по глубокому снегу для перевозки грузов и подготовки к новому пожароопасному сезону.

Ранее поступили партии спецтехники: 28 УАЗов для патрулирования лесов, два бульдозера, пять колесных тракторов. До конца года будет приобретено еще два гусеничных трактора, пять автобусов и три полуприцепа.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесхозы Саратовской области продолжает поступать современное оборудование. Для сохранения лесов в рамках нацпроекта «Экология» в регион поступило шесть беспилотников.