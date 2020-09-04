Пермь, , 07:31 — REGNUM В Перми Театр-Театр вручил сотрудникам отделений, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, подарочные сертификаты в знак искренней благодарности за спасенные жизни и сохраненное здоровье пермяков. Об этом упреждение культуры сообщает на своей странице в соцсети.

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Руководство театра уже встретилось в главврачами пяти COVID-центров. В ближайшие дни билеты на спектакли получат сотрудники еще семи больниц.

Сертификаты в Театр-Театр и именные благодарственные письма получат 1,5 тысячи сотрудников медучреждений. Они смогут обменять подарочные сертификаты на билеты, выбрав любой спектакль. Подарочный сертификат получат не только врачи, но вспомогательный персонал — вплоть до водителей скорых.

«Эти сертификаты — наша искренняя благодарность, то малое, что мы можем сегодня сделать для всех, кто закрывал собой амбразуру в это странное, непонятное, сложное время», — сказал художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.

Напомним, с начала пандемии в Прикамье выявлено более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 сентября в больницах лечение получают 668 пациентов с COVID-19.