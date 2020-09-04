Триполи, , 07:30 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 617 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ливийский национальный центр для контроля за заболеваниями.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения на ливийской территории достигло 15 773. Также за 3 сентября в Ливии скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 254 человека.

Кроме того, в Ливии за минувшие сутки выздоровели 110 пациентов. Всего смогли справиться с болезнью в стране 1856 человек.