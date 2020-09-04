Лхаса, Китай, , 07:26 — REGNUM Всего 120 авиамаршрутов в настоящее время действует в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Последний на данный момент рейс связал столицу Тибета город Лхасу с Хунъюанем и Мяньянаом в соседней провинции Сычуань. С июля авиакомпании увеличились количество рейсов в и из Тибета, что привлекло еще больше туристов в регион, а также стимулировало развитие местной экономики.

Как отметили в Тибетском отделении Администрации гражданской авиации Китая, аэропорт Лхаса наращивает сотрудничество и координацию с различными авиакомпаниями, обеспечивая поддержку в ситуации пиковых нагрузок.

В августе Тибет обеспечил 5450 гражданских авиарейсов, которые перевезли 615 тыс. пассажиров и 5 261,5 тонны грузов, что на 9%, 4,1% и 22,4% больше соответственно в годовом исчислении. Сейчас Тибет связан воздушным транспортом с 60 городами Китая.