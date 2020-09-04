Нейпьидо, , 07:26 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло семи человек. Также за минувшие сутки подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мьянме подтверждено 1133 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Мьянме был выявлен 23 марта. В стране проведено 166 433 тестов на выявление SARS-CoV-2.