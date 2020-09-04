Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В лесах Ульяновской области особый противопожарный режим продлится до 30 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

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По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 44 лесных пожара общей площадью 942,11 га. В результате особый противопожарный режим, который был введён в апреле, продлили до конца сентября.

С начала года для борьбы с лесными пожарами в Ульяновскую область поступило 115 единиц оборудования и восемь единиц спецтехники — лесопатрульные комплексы, грузовые автомобили, пожарный автомобиль, квадроциклы. Ожидается поставка метеостанций, радиостанций и двух лесопожарных тракторов. Всего в Ульяновской области работают более 20 лесопожарных станций.

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Как сообщало ИА REGNUM, В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные и лесные пожары. Ранее очередной лесной пожар произошёл 1 сентября в Чердаклинском районе рядом с селом Старый Белый Яр. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа, площадь возгорания составила 0,15 гектаров.

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