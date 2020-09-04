Барнаул, , 07:23 — REGNUM В связи с известием о дополнительных правительственных выплатах медикам и социальным работникам за борьбу с COVID-19, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Павла Шумихина, нет ли проблем с начислением данных выплат? Он рассказал о некоторых нюансах:

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

»Прецедентов, когда бы по часам определяли продолжительность контакта с «ковидными» пациентами с целью минимизировать выплаты медработникам, в последнее время не фиксируется. Очевидно, что чиновники в сфере здравоохранения восприняли посыл президента о недопустимости снижения доплат под различными предлогами как руководство к действию. Однако ситуацию с выплатами за работу с пациентами, инфицированными SARS-CoV-2, нельзя назвать абсолютно безоблачной.

При этом никакого произвола администрации лечебно-профилактического учреждения нет — речь идет о технических трудностях диагностики, когда не удается подтвердить диагноз COVID-19, несмотря даже на наличие доказанных контактов и специфических данных КТ. Врачи лечат такого пациента, а выплаты в отсутствие диагноза «коронавирусная инфекция» им не положены.

Конечно, такие случаи возникают сравнительно редко и должны внимательно изучаться прежде всего руководителями медучреждений. Ведь общеизвестно, что в небольшой части случаев ни ПЦР-диагностика, ни серологические методы не оказываются информативными, несмотря на наличие вируса. В подобных случаях вполне допустимым будет формулировка диагноза как «COVID-19 без лабораторного подтверждения».

Обоснованное подозрение на коронавирусную инфекцию, даже не подтвержденную лабораторно, ведет к закономерному увеличению напряженности (в том числе физической и психологической) и интенсивности работы медперсонала и должно соответствующим образом поощряться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива доплачивать медицинским и социальным работникам за работу с пациентами, больными COVID-19, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Однако при начислении первых выплат оказалось, что их сумма далеко не та, которую озвучил глава государства. Тогда ему пришлось дать ещё одно, конкретное указание — «не высчитывать часы и минуты».

2 сентября стало известно о том, что в соответствии с распоряжением, подписанным главой российского правительства Михаил Мишустиным, на выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства — свыше 24 миллиардов рублей.