Тюмень, , 07:18 — REGNUM В скорую помощь Тюмени с 1 мая по 31 августа 2020 года по поводу повышения артериального давления поступило 16 099 вызовов. Один из пациентов с хроническим течением гипертонической болезни вызывал бригаду неотложной помощи 350 раз, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Тюмени Игорь Ярков пояснил, что сотрудники «неотложки» могут лишь срочно снизить давление на время. После снятия приступа, пациентам необходимо обратиться в поликлинику, где их направят к профильным специалистам, которые назначат необходимое лечение.

«Бригады скорой помощи за сутки выезжают около 30−60 раз к пациентам на давление. На один такой вызов уходит около часа: сюда включена дорога до места, осмотр пациента, диагностика состояния, оказание помощи, контроль динамики состояния. Необходимости в госпитализации таких пациентов нет», — уточнил Игорь Ярков.