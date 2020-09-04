Новочебоксарск, Чувашия, 4 сентября 2020, 07:13 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске в рамках благотворительной акции «Ельниковской роще» передано 4 тонны кормов для животных зоопарка и оборудование для лесоочистки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксарской ГЭС.
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Отмечается, что из-за пандемии коронавируса с марта зоопарк не принимает посетителей и поэтому испытывал финансовые трудности с приобретением кормов. Сейчас в нём живут 97 обитателей, в числе которых — верблюд, зубр, бизон, олень, медведь, волк, лисы, кабаны. При поддержке энергетиков животные в зоопарке смогут перезимовать: в ходе благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» особо охраняемой природной территории «Ельниковская роща» передано более 4 тонн кормов — пшеницу, ячмень, комбикорма, специальные добавки для медведя.
Отметим, ранее при участии благотворителей в роще была открыта аллея деревянных скульптур, оборудован лесопитомник, проведено лесопатологическое обследование, реализована программа по заселению 14 белок для восстановления их популяции.
Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия находится на третьем этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, но пока массовые мероприятия запрещены.