Пермь, , 07:11 — REGNUM В Ординском районе Пермского края прокуратура обратила внимание на бесхозные мемориалы. В адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием устранить нарушение и взять памятники на баланс, сообщает краевое надзорное ведомство.

«На территории Ординского муниципального округа имеются памятники, увековечивающие память об участниках Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и Гражданской войны 1918−1922 гг. Однако администрация округа в органы Федеральной службы государственной регистрации для постановки памятников на учет как бесхозяйного имущества в порядке части 3 статьи 225 ГК РФ не обращалась. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего технического состояния указанных объектов реализовывала не в полном объёме», — отметили в прокуратуре.

Как сообщает министерство территориального развития региона, натерритории Прикамья в 2020 году приведут в порядок 54 памятника, воздвигнутых в память о павших в годы Великой Отечественной войны воинах. В рамках инициативного бюджетирования на благоустройство мемориалов в краевом бюджете заложено около 43 млн рублей.