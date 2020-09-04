Кызыл, , 07:04 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 6934.

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Диагноз за сутки подтвердился у девяти жителей Кызыла. Также носители выявлены в Кызылском, Чеди-Хольском, Дзун-Хемчикском и Чаа-Хольском районах.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 43 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 39. За весь период выздоровело 6508 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике зарегистрировали 85 летальных случаев от COVID-19. За последние десять дней августа скончались восемь человек.

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