Оренбург, , 06:30 — REGNUM В Оренбургской области летом 2020 года в лагерях отдохнули почти 5,5 тыс. детей. С учетом требований Роспотребнадзора в регионе работало 16 загородных лагерей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития.

«В этот период максимальные усилия были направлены на обеспечение безопасного пребывания детей и сотрудников в лагерях», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем, в лагере «Город детства» отказались от шестой смены (11−24 августа). Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом лагерь полностью был закрыт.

Добавим, в дни осенних каникул в 2020 году запланирована работа семи загородных лагерей в Оренбурге. В них смогут отдохнуть около 700 школьников.

Стоит отметить, в 2019 году в летний период функционировало 1 130 оздоровительных учреждений, в которых отдохнуло более 115 тыс. детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В детском лагере Оренбурга отменили смену из-за коронавируса