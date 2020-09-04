Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Количество жителей России к 2100 году уменьшится на 40 млн и составит 106 млн человек, заявил один из авторов глобального научного исследования по численности населения мира профессор Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета Али Мокдад, сообщает агентство Sputnik.

По словам ученого, главной причиной сокращения населения России является снижение коэффициента рождаемости. При этом Мокдад отметил, что из-за пандемии коронавируса прогноз может ухудшиться, но незначительно ввиду того, что COVID-19 оказывает большее влияние на представителей старшего поколения.

Кроме того, директор центра отметил, что в России будет наблюдаться дефицит рабочей силы, что негативно отразиться на экономических показателях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что, согласно оценкам, отраженным в проекте единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, население России сократится на 158 тысяч человек к концу 2020 года.

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