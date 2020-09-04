Пекин, , 06:10 — REGNUM Китай выделил 800 млн юаней (около $117,1 млн) денежных средств на поддержку сельскохозяйственного производства и борьбу с наводнениями, сообщили 3 сентября в Министерстве финансов КНР.

Средства будут использованы на восстановление поврежденных большой водой сооружений и инфраструктуры водоотведения, а также сельскохозяйственной, животноводческой и рыболовной отраслей в 11 пострадавших от наводнений провинциях страны.

В том числе речь идет о провинциях Аньхой и Сычуань, а также городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе страны, говорится на официальном сайте министерства.

С 1 сентября в стране был снят IV уровень реагирования на наводнения в бассейне реки Янцзы после того, как уровень воды здесь упал ниже опасного уровня. Таким образом завершились 63 дня мер экстренного реагирования, начавшиеся 2 июля.