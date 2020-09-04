Новосибирск, , 05:25 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день поставлено 65% от плана взрослой вакцины от гриппа и ОРВИ и 43,3% детской. Об этом на совещании сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Она уточнила, что в прошлый эпидсезон на 14% снизилась общая заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущими годами. За прошлый и позапрошлый сезоны в Новосибирской области не было ни одного случая летального исхода от гриппа.

«Постановлением главного санитарного врача РФ была поставлена задача — охват вакцинацией не менее 60% населения, были выделены средства как за счёт федерального бюджета, так и за счёт субъектов. На сегодняшний день поставлено 65% от плана взрослой вакцины и 43,3% детской, — отметила она. — Сейчас первоочередная задача — охватить вакцинацией как можно больший процент населения».

На совещании было сказано, что в новый эпидсезон ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа A, B и нового коронавируса.