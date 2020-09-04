Скопье, , 05:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 3 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1756 человек было выявлено 166 носителей коронавируса. Ещё 224 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 14 762 случая заражения, 606 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране впервые за долгое время не скончался ни один из пациентов. Лечение проходит 2191 человек. 11 965 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово. Динамика выявляемости новых случаев заражения нестабильна, однако вот уже две недели число выздоравливающих ежедневно превышает число заразившихся, в то время как суточная смертность снизилась.

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