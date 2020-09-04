Тирана, , 05:31 — REGNUM За последние сутки в Албании в результате обследования 835 образцов было зафиксировано ещё 116 случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 сентября в министерстве здравоохранения страны. Ещё 150 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 9844 случая заражения коронавирусом. 5732 человека уже излечились от COVID-19. 301 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 3811 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся уже 189 пациентов. 20 из них проходят интенсивную терапию и восемь подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 32 пациента проходят реабилитацию.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране, в портовом городе Дуррес и в Шкодре.

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