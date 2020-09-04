Приштина, , 05:31 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 3 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 488 образцов в Косово было выявлено 78 носителей коронавируса. При этом 190 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксирован 13 791 случай заражения коронавирусом. 10 113 пациентов уже здоровы. 548 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3130 человек.

На фоне увеличения смертности в Косово существенно снизилось число выявленных случаев заражения, однако будет ли эта тенденция долгосрочной — неизвестно.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

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