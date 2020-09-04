Москва, , 03:43 — REGNUM Аномальная жара наступит в нескольких южных регионах России в ближайшие дни, сообщил 4 сентября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35−37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», — сказал метеоролог.

В Сочи, Симферополе ожидается до +37 °C. По словам Вильфанда, такие значения температуры — выше климатической нормы на 2−6 градусов.

Днём ранее глава Гидрометцентра сообщал, что в нескольких регионах России на этой неделе температура опустится ниже нуля. Так, заморозки придут в Карелию, на юг Сибири, Урал и северо-восток Поволжья.

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