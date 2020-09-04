Богота, , 03:40 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8235 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 641 574. Также за 3 сентября в Колумбии скончались еще 270 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего на колумбийской территории с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 20 618 человек.

За минувшие сутки в Колумбии выздоровели 9583 пациента. Всего в стране смогли справиться с болезнью более 489 тысяч человек.