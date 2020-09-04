Тегеран, , 07:53 — REGNUM 3 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 129 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 21 926. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учетом 129 новых жертв их общее число по стране возросло до 21 926. «За последние 24 часа было обнаружено около 1944 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1063 человека госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 380 746 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем около 328 595 из них выздоровели и были выписаны из больниц.

«Еще около 3702 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что до сих пор в Иране было проведено 3307 383 обследования на наличие вируса.