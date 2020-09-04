Тегеран, , 08:03 — REGNUM После ряда действий, предпринятых посольством Исламской Республики Иран (ИРИ) в координации с организацией гражданской авиации, авиакомпанией Исламской Республики Иран (Iran Air) и внутренними учреждениями Испании, 2 сентября был запущен первый прямой рейс авиакомпании Iran Air из Тегерана в Мадрид. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Ссылаясь на первый прямой рейс, который был осуществлён из Тегерана в Мадрид, посольство Ирана в Испании Хасан Гашгави отметил:

«К счастью, прямой еженедельный рейс между Тегераном и Мадридом был впервые осуществлен авиакомпанией Исламской Республики Иран, и мы надеемся, что этот важный шаг в двусторонних отношениях укрепит связи между двумя странами и будет способствовать развитию туризма, а также расширению взаимного торгового сотрудничества».

Напомним, что полеты из Тегерана в Мадрид были приостановлены с начала 2000-х годов на 17 лет.