Москва, , 03:21 — REGNUM Правительство России одобрило дополнительное финансирование в размере 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение 4 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«На решение проблемы аварийного жилищного фонда будет выделено 50 млрд рублей, — говорится в опубликованном сообщении. — Средства поступят из резервного фонда Правительства».

В документе говорится, что дополнительные средства позволят расселить ещё около 1,16 млн квадратных метров, на которых до сих пор проживают граждане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента совместно с Минфином и Центробанком законодательно проработать вопрос ускоренного расселения ветхого жилья.

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