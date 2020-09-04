Хельсинки, , 03:11 — REGNUM Анализы болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, сообщает издание The Insider.

Учреждение, из которого пропали результаты исследований, является одной из пяти лабораторий в Европе, имеющих аккредитацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Анализы были оправлены через два месяца после отравления Гебрева в 2015 году. Об их отсутствии весной этого года сообщили в самой VERIFIN.

Бизнесмен рассказал, что лаборатория должна была хранить результаты анализов до июня 2020 года. При этом сам Гебрев и болгарские власти неоднократно просили VERIFIN предоставить им образцы.

Кроме того, предприниматель призывал продлить срок хранения анализов до конца расследования, которое было приостановлено после их исчезновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа несколько немецких изданий распространили информацию, что врачи клиники «Шаритэ», где лечат российского блогера Алексея Навального, запросили у болгарских специалистов сведения об отравлении Емельяна Гебрева.

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