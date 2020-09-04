Каир, , 03:02 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявил 145 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 99 425. Также за 3 августа в Египте умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 5479 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Египте выздоровели 789 пациентов. Всего в стране с болезнью справились 75 415 человек.