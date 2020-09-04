Мехико, , 02:38 — REGNUM В Мексике погибли от осложнений COVID-19 медиков больше, чем в других странах мира, сообщает организация Amnesty International.

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По их данным, от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, во всем мире скончались более семи тысяч медицинских работников. Из них 1320 приходятся на Мексику. При этом в США, Бразилии и Индии умерли 1077, 634 и 573 медика соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 сентября в Мексике подтвердили 610 957 случаев заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии от осложнений COVID-19 на мексиканской территории скончались 65 816 человек.

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