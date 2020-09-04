Аддис-Абеба, , 01:40 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 804 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского минздрава.

Островное поселение на озере Тана © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 55 213. Также за 3 сентября в Эфиопии скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на эфиопской территории от осложнений COVID-19 умерли 856 человек.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 380 пациентов. Всего в Эфиопии с болезнью уже справились 20 283 пациента.