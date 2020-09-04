Москва, , 07:15 — REGNUM За год число некоммерческих организаций, участвующих в конкурсе грантов мэра Москвы выросло в два раза. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Mos.ru

По её словам, в 2020 году заявки на участие в конкурсе грантов подали 1092 НКО, реализующих социально ориентированные проекты. Конкурс проходит по 12 номинациям. При этом подать заявку можно только по одной.

«Самой популярной оказалась номинация «Молодежь Москвы» — 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации «Наше наследие» и еще 126 — в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни», — рассказала Сергунина.

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