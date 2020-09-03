Рим, , 22:51 — REGNUM Итальянские профсоюзы школьных преподавателей проведут 26 сентября общенациональный митинг в Риме, сообщили руководители профсоюзов в четверг, 3 сентября.

40 чертей и одна зелёная муха Цитата из к/ж «Ералаш». Реж. Г. Васильев. 1984. СССР

Основное требование — обеспечение безопасного для учителей и учеников проведения учебного года в условиях эпидемии.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски — за исключением моментов ответа на вопросы преподавателей.