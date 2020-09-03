Москва, , 21:30 — REGNUM В Вооружённых силах по состоянию на 3 сентября выявлено 503 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 503 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, один военнослужащий с коронавирусом в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, ещё шесть — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 52 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 10 967 человек.