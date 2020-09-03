Санта-Клара, США, , 21:28 — REGNUM Компания Nvidia будет бесплатно раздавать копии будущей игры Watch Dogs: Legion людям, которые будут приобретать её видеокарты серии RTX 30. Об этом 3 сентября производитель сообщил на своём сайте.

Стоит отметить, что акция будет действовать в течение ограниченного времени. Кроме того, те, кто купит графические карты Nvidia нового поколения также получат в подарок годовую подписку на облачный игровой потоковый сервис GeForce NOW.

Релиз Watch Dogs: Legion запланирован на 29 октября 2020 года. Ранее Nvidia сообщила, что видеокарта RTX 3080 поступит в продажу 14 сентября 2020 года, а RTX 3090 — 24 сентября. RTX 3070 можно будет купить в октябре 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Nvidia официально представила видеокарты RTX 30-й серии и назвала их цены

Читайте развитие сюжета: Скорость работы видеокарт RTX 3080 и RTX 2080 Ti сравнили в Doom Ethernal