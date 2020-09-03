Париж, , 21:18 — REGNUM Жертвами COVID-19 во Франции за прошедшие сутки стали ещё 20 человек, общее число погибших от болезни в стране увеличилось до 30 706 человек, 3 сентября сообщает Agence France-Presse.

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Число пациентов с COVID-19 в больницах Франции за день возросло на 11, до 4643. Число пациентов в палатах интенсивной терапии выросло на 18, до 464.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября суточное число выявленных случаев COVID-19 во Франции второй день подряд составило выше 7000. Рекордным числом выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции являются 7578, зафиксированные 31 марта.

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