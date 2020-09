Кэри, США, , 21:17 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store в рамках своей еженедельной акции начал бесплатно раздавать очередную игру. Об этом компания сообщила 3 сентября на своём сайте.

В этот раз геймеры могут бесплатно получить инди-игру Into the Breach от студии Subset Games, которая получила известность благодаря хиту FTL: Faster Than Light. Акция продлится до 10 сентября 2020 года.

Релиз Into the Breach состоялся 27 февраля 2018 года. Это пошаговая «пиксельная» стратегия, в которой геймеру предлагается управлять отрядом различных боевых машин, сражающихся с гигантскими монстрами. В 2019 году игра была удостоена премии BAFTA в номинации Original Property, она также стала лауреатом премии D.I.C.E. Awards.

