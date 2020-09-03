Нью-Йорк, США, , 20:56 — REGNUM Студия Rockstar опубликовала список изменений, которые принесло в GTA Online очередное еженедельное обновление. Он был выложен 3 сентября на сайте компании.

Обновление не вносит каких-то кардинальных изменений в игру, разработчики лишь изменили размеры наград за выполнение некоторых заданий, добавили новый контент и скидки на одежду в казино. Кроме того, в течение недели за каждый заход в GTA Online геймеры, имеющие подписку Amazon Prime, будут получать 200 тыс. внутриигровых долларов за каждый заход в игру.

Обновление вышло на всех платформах: PS4, Xbox One и ПК. Стоит отметить, что обычно еженедельные обновления GTA Online не требуют от геймеров обновлять игру.

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