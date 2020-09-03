Тверь, 3 сентября 2020, 20:15 — REGNUM Школы Тверской области не планируют возвращаться к дистанционной форме обучения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Игорь Руденя.
В регионе насчитывается более 220 тысяч школьников и студентов, в том числе почти 15 тысяч первоклассников и более 7,3 тыс. первокурсников. Учеба во всех школах организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. По мнению главы региона, эти меры оправданы и помогут избежать новых вспышек коронавирусной инфекции.
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