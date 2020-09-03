Курган, , 20:11 — REGNUM В Кургане десятки многоквартирных домов и частных домовладений отключат от газоснабжения в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

АО «Газпром газораспределение Курган» прекратит подачу «голубого топлива» в связи с заменой пункта редуцирования газа.

Подача газа потребителям будет приостановлена в период с 8:00 часов 7 сентября до 20:00 часов 8 сентября 2020 года по адресам: ул. Чернореченская, 45, 57, 59, 63, 63а, 69; ул. Карбышева, 1, 5; ул. Школьная, 11в, 11к, 11и, 11з, 11д, 11е; ул. Анфиногенова, 45, 47, 49, 53, 76, 78а, 84, 58б, 56.

Также под отключение попадают с 8:00 часов 8 сентября до 17:00 часов 9 сентября дома по ул. Школьная, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Анфиногенова, 5, 7, 9, 11, 11в, 11б, 11а, 13а, 17а, 19а, 21а, 23а, 25, ул. Братская, 2, 4а, 4, 6, 6а, 12, 8а, 16, 16а.

Отмечается, что жильцов домов, которым предстоит в течение суток остаться без газа, информировали о предстоящих отключениях объявлениями на информационных стендах.