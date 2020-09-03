Миасс, Челябинская область, , 20:08 — REGNUM В Миассе Челябинской области идёт строительство новой школы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Школа на 640 мест будет совмещена с детским садом на 160 юных горожан. Работы начались в июне. Завершить их планируют в 2022 году.

Возле будущего образовательного центра также собираются возводить ледовый комплекс. Работы запланированы в рамках государственно-частного партнёрства. Юные жители Миасса смогут здесь заниматься фигурным катанием и играть в хоккей. Губернатор Алексей Текслер уже пообещал городским властям всю необходимую поддержку в реализации этого проекта.