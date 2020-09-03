Токио, , 20:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Японии коронавирусом заразились 657 человек, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Число погибших от COVID-19 за день увеличилось на 8 человек и достигло 1348.

В Токио короновирусом заразилось 211 человек. Впервые за 5 дней этот показатель превысил 200. Наибольшее количество инфицированных наблюдается среди возрастной группы 20−30 лет.

Число тяжело больных пациентов с COVID-19 уменьшилось на 2 и составило 27.