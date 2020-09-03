Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM В Екатеринбурге одна из улиц получит имя командора и основателя отряда «Каравелла», а также поэта, писателя и журналиста Владислава Крапивина. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на церемонии прощания с заслуженным уральцем.

Он отметил, что в честь Крапивина назовут одну из новых улиц. «Посмотрим, какая лучше всего подходит», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Петрович скончался в реанимации рано утром 1 сентября. Ему был 81 год. Прощание и похороны состоялись 3 сентября.

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